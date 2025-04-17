💍 В Крыму зарегистрировали брачный союз 83-летнего жениха и 77-летней невесты Новобрачные оказались самой возрастной парой прошедшей недели, сообщили в пресс-службе Минюста РК.
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💍 В Крыму зарегистрировали брачный союз 83-летнего жениха и 77-летней невесты Новобрачные оказались самой возрастной парой прошедшей недели, сообщили в пресс-службе Минюста РК.