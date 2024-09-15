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Конте о 4:0 с «Кальяри»: «Поле было сухим, ветер – сильным, приходилось учитывать траекторию мяча. Лукаку – нетипичный форвард, он высокий и мощный, но также хорош на рывках»

Ромелу Лукаку забил и сделал две голевые передачи в этом матче. «Кальяри – очень сложное место, поле было очень сухим, ветер был сильным, и приходилось учитывать траекторию мяча.

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