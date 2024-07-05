Китай поддерживает центральную роль ООН в международных делах -- Си Цзиньпин

Астана, 4 июля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил здесь в четверг, что независимо от того, как меняется международная ситуация, Китай сохраняет неизменную приверженность подлинному мультилатерализму и поддержке центральной роли ООН в международных делах.