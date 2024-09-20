Президент России Владимир Путин подписал указ о создании новой комиссии, которая будет заниматься отбором граждан на военную службу по контракту.
Путин подписал указ о новой комиссии. Волонтёр высказался о мобилизации
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Чтго за поганая манера подачи материала - два слова сказал, а я должен искать продолжение? Неужто трудно привести весь материал сразу, а не прыгать, как блоха на гребешке?
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17 час.
Владимир Алтайцев
👎👎👎👎👎👎👎👎На чьи деньги живёт волонтёр? А он что, этот волонтёр - политолог, военный, особа, приближённая к императору, простите, к Кремлю?
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17 час.
Николай Герасименко
Про очередную частичную мобилизацию трещат власовские блогеры и каналы, чтобы раскачивать и нервировать народ.
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6 час.
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