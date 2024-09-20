Политический ве...
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПОЛИТИКАМИРОВОЙ ОБЗОРЭКОНОМИКАНОВОСТИ УКРАИНЫПРОИСШЕСТВИЯСпецоперация
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политический вестник

4 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Значит, придётся  уничтожать Прибалтику.Эстония собираетс...
  • Николай Герасименко
    Про очередную частичную мобилизацию трещат власовские блогеры и каналы, чтобы раскачивать и нервировать народ.Путин подписал ук...
  • Геннадий Бережнов
    Одна и та же информация на уровне слухов и повторяется у разных авторов. Три предложения возьмут из статьи и потом на...Подарок от Ким Че...

Путин подписал указ о новой комиссии. Волонтёр высказался о мобилизации

Путин подписал указ о новой комиссии. Волонтёр высказался о мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании новой комиссии, которая будет заниматься отбором граждан на военную службу по контракту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Чтго  за поганая  манера  подачи материала - два слова  сказал, а  я  должен  искать продолжение?  Неужто трудно  привести весь  материал  сразу, а не прыгать, как блоха  на гребешке?
Ответить
17 час.
Владимир Алтайцев
👎👎👎👎👎👎👎👎На чьи  деньги живёт волонтёр?  А  он  что, этот  волонтёр  - политолог, военный, особа, приближённая  к  императору, простите, к Кремлю?
Ответить
17 час.
Николай Герасименко
Про очередную частичную мобилизацию трещат власовские блогеры и каналы, чтобы раскачивать и нервировать народ.
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх