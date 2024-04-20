Якеменко Дано: Беглая мигрантка с Украины с украинским паспортом (Монтян), работавшая на киевскую хунту, а теперь скрывающаяся на Донбассе, так как в Москву показываться боится, поливающая грязью в духе и риторике Навального ведущие российские СМИ, Министерство Обороны и власть, угрожающая насилием российским телеведущим и блогерам.
Хотелось бы как можно скорее услышать ответ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина Львова
Не надо обливать грязью людей, который очень много делали и делают для защиты и помощи Донбассу. Монтян алкоголичка? Да вы берега попутали. Хочется спросить у подобных - Крым чей? Обычно эта фраза работает, укрофашисты сразу слетают с обсуждения
Ответить
11 час.
US
Uri Strukow
А не вброс ли это.
Ответить
10 час.
Катерина
Я тоже её иногда слушала... Вполне адекватная дама... языкатая, но не глупая. И ничего плохого в адрес России я от неё не слышала...
Ответить
2 час.
Свежие комментарии