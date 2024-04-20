ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • ALEKSANDR ROGOV
    Что совсем обнаглели приезжие? Гнать их надо в родные кишлаки, ведь не хотят жить по законам России! Чем дольше будет...Убийство мигранта...
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Хотелось бы как можно скорее услышать ответ

Хотелось бы как можно скорее услышать ответ

Якеменко Дано: Беглая мигрантка с Украины с украинским паспортом (Монтян), работавшая на киевскую хунту, а теперь скрывающаяся на Донбассе, так как в Москву показываться боится, поливающая грязью в духе и риторике Навального ведущие российские СМИ, Министерство Обороны и власть, угрожающая насилием российским телеведущим и блогерам.

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Комментарии
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Марина Львова
Не надо обливать грязью людей, который очень много делали и делают для защиты и помощи Донбассу. Монтян алкоголичка? Да вы берега попутали. Хочется спросить у подобных - Крым чей? Обычно эта фраза работает, укрофашисты сразу слетают с обсуждения
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11 час.
US
Uri Strukow
А не вброс ли это.
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10 час.
Катерина
Я  тоже  её иногда  слушала... Вполне  адекватная  дама... языкатая, но не  глупая.  И  ничего плохого  в адрес   России я от  неё  не  слышала...
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2 час.

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