Хотелось бы как можно скорее услышать ответ

Марина Львова Не надо обливать грязью людей, который очень много делали и делают для защиты и помощи Донбассу. Монтян алкоголичка? Да вы берега попутали. Хочется спросить у подобных - Крым чей? Обычно эта фраза работает, укрофашисты сразу слетают с обсуждения

US Uri Strukow А не вброс ли это.