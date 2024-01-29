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Депутат Рады Дубинский увидел признаки готовности к завершению противостояния

Депутат Рады Дубинский увидел признаки готовности к завершению противостояния

Украинский парламентарий Александр Дубинский обратил внимание на то, что число «условий», выполнения которых следует добиться ради старта переговорного процесса по поводу окончания противостояния, только растут.

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