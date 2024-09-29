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Почему утром на Бабьи именины 30 сентября все женщины плакали

Почему утром на Бабьи именины 30 сентября все женщины плакали

Почему утром на Бабьи именины 30 сентября все женщины плакали Ксения КовалеваВ народном календаре 30 сентября отмечается праздник Софьи, Веры, Надежды и Любови, который в народе получил название Бабьи именины.

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