Почему утром на Бабьи именины 30 сентября все женщины плакали Ксения КовалеваВ народном календаре 30 сентября отмечается праздник Софьи, Веры, Надежды и Любови, который в народе получил название Бабьи именины.
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