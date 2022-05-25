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Делегация Конгресса США провела «мониторинг» охраны литовско-белорусской границы

Делегация Конгресса США провела «мониторинг» охраны литовско-белорусской границы

Заместитель главы МВД Литвы Арнольдас Абрамавичюс и делегация Конгресса США, в состав которой вошли члены Комитета по обороне Рубен Гальего, Дон Бэкон и Сара Джейкобс, провели осмотр охранных сооружений, возводимых на литовско-белорусской границе.

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