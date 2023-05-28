Новости КрымPRESS

57 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Meerflieger
    А то, что эти "бедняжечки" творили при гитлеровской оккупации с русскими, забыли...В Севастополе поч...
  • Дмитрий Зайцев
    Тихо помолились и все. Что орать на весь мир. Да, была и несправедливость. Высылали всех, даже семьи бойцов красной а...Муфтий Крыма: «18...
  • Елена Симонова
    Спасибо, ГЕРОЯМ РОДИНЫ!!!В Бахчисарае откр...

На территории арт-кластера «Таврида» открыли улицу Легенд Тавриды

На территории арт-кластера «Таврида» открыли улицу Легенд Тавриды

27 мая в рамках открытия Академии творческих индустрий «Меганом» была открыта новая улица в Судаке. Она будет носить название Легенд Тавриды и располагаться на территории арт-парка внутри арт-кластера «Таврида».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх