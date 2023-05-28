На территории арт-кластера «Таврида» открыли улицу Легенд Тавриды

27 мая в рамках открытия Академии творческих индустрий «Меганом» была открыта новая улица в Судаке. Она будет носить название Легенд Тавриды и располагаться на территории арт-парка внутри арт-кластера «Таврида».
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