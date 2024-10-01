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В квартиры россиян могут вернуться радиоточки

В квартиры россиян могут вернуться радиоточки

Госдума обсудит вопрос возвращения в новостройки радиоточек, которые в наше время могут использоваться в качестве одной из систем оповещения граждан о чрезвычайных ситуациях наряду с уличными сиренами и мобильной связью.

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Комментарии
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Вик Норд
Восстановление радиоточек нужно только как дублирование мобильного оповещения(а ну как электроника вся рухнет?),вопрос только в том,а оно мне надо платить 154 с копейками рубликов,когда мне в эту сумму укладывается моб.связь за ДВА месяца,с хвостиком?У МЧС находятся деньги,и возможности на идиотские оповещения,так и на это найдут.
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