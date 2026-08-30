Евгений Спицын: Поражение ГКЧП дало козырную карту Ельцину по развалу Советского Союза

Мог ли ГКЧП сохранить Советский Союз или те процессы, которые развивались лавинообразно, было уже не остановить? Про август 1991-го «Свободной Прессе» рассказал историк, публицист Евгений Спицын.
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все эти рассуждения о прошлом типа "если бы да кабы" - пустое. есть только одни грабли, на которых всё всегда спотыкается - роль личности в судьбе системы. пришла во власть сильная пассионарная личность- будет движение, развитие, прогресс системы; нет - будет хаос от брожения говн околовластных аморфных масс. вот и все