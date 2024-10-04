Бабье лето задержится на Южном Урале еще на несколько дней

Бабье лето задержится в Челябинской области еще на несколько дней. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, на севере Уральского региона глубокий атлантический циклон перемещается с запада на восток.
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