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Бабье лето задержится на Южном Урале еще на несколько дней

Бабье лето задержится на Южном Урале еще на несколько дней

Бабье лето задержится в Челябинской области еще на несколько дней. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, на севере Уральского региона глубокий атлантический циклон перемещается с запада на восток.

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