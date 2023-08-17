Владимир Солодов внёс ряд предложений о повышении потребления рыбы в стране Президенту РФ

Геннадий Бережнов

Добыли более 470 тысяч тонн рыбы, что составило 90 % от общего улова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Однако спросить бы Солодова, а куда вы отправили эту рыбу? В Сибири продают кости сёмги и есть солёные кости, но цена то какая, а есть и цельная но цена стоит за 100 грамм. Писать за кг- людей пугать!