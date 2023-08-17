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Владимир Солодов внёс ряд предложений о повышении потребления рыбы в стране Президенту РФ

Владимир Солодов внёс ряд предложений о повышении потребления рыбы в стране Президенту РФ

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе совещания Президента РФ с членами Правительства РФ доложил о промежуточных результатах лососёвой путины, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Добыли более 470 тысяч тонн рыбы, что составило 90 % от общего улова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Однако спросить бы Солодова, а куда вы отправили эту рыбу? В Сибири продают кости сёмги и есть солёные кости, но цена то какая, а есть и цельная но цена стоит за 100 грамм. Писать за кг- людей пугать!
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13 час.
ruslava Митькина
Я бы и без подсказчиков чаще ела рыбу, если бы цена соответствовала возможностям. Регулировать надо ценовую политику.
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12 час.

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