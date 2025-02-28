Расчеты дронов уничтожили боевиков и технику ВСУ на красноармейском направлении

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Расчеты ударных беспилотников батальона "Атлант" группировки войск "Центр" уничтожили украинских боевиков и технику противника на красноармейском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии