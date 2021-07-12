Партия Санду получила абсолютное большинство на выборах в парламент Молдавии

Преимущество позволит одной фракции единолично сформировать правительствоПартия «Действие и солидарность» (ПАС) президента Молдавии Майи Санду набрала абсолютное большинство голосов на выборах в парламент по итогам обработки 99,86% бюллетеней.
Преимущество позволит одной фракции единолично сформировать правительствоПартия «Действие и солидарность» (ПАС) президента Молдавии Майи Санду набрала абсолютное большинство голосов на выборах в парламент по итогам обработки 99,86% бюллетеней.
Свежие комментарии