АвтоВАЗ планирует выпуск LADA Niva Travel с удлинённым задним свесом и новым интерьером в 2029 году

Длина текущей модели LADA Niva Travel составляет 4099 мм при колёсной базе 2450 мм. Удлинение задней части корпуса позволит расширить багажное отделение без изменения колёсной базы и базовой архитектуры автомобиля, что минимизирует вмешательства в конструкцию центральной части кузова.
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