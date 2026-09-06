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Регионы России

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АвтоВАЗ планирует выпуск LADA Niva Travel с удлинённым задним свесом и новым интерьером в 2029 году

АвтоВАЗ планирует выпуск LADA Niva Travel с удлинённым задним свесом и новым интерьером в 2029 году

Длина текущей модели LADA Niva Travel составляет 4099 мм при колёсной базе 2450 мм. Удлинение задней части корпуса позволит расширить багажное отделение без изменения колёсной базы и базовой архитектуры автомобиля, что минимизирует вмешательства в конструкцию центральной части кузова.

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