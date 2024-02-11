Врач Янг дала рекомендации, что есть вечером, чтобы убрать жир на животе

Вечерние пищевые привычки могут иметь существенное влияние на здоровье и вес. Кортизол, известный как гормон стресса, играет важную роль в регуляции организма, но его уровень должен быть снижен к вечеру для обеспечения нормального сна и восстановления, передает «Российская газета».
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