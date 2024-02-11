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Врач Янг дала рекомендации, что есть вечером, чтобы убрать жир на животе

Врач Янг дала рекомендации, что есть вечером, чтобы убрать жир на животе

Вечерние пищевые привычки могут иметь существенное влияние на здоровье и вес. Кортизол, известный как гормон стресса, играет важную роль в регуляции организма, но его уровень должен быть снижен к вечеру для обеспечения нормального сна и восстановления, передает «Российская газета».

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