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Сенатор Ковитиди обвинила США в попытке создать новый конфликт в Европе

Сенатор Ковитиди обвинила США в попытке создать новый конфликт в Европе

Политика официального Вашингтона может привести к новому столкновению на европейской территории. Соответствующее заявление сделала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

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