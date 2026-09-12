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РФС подтвердил правильность удаления Тюкавина в матче с «Спартаком»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала правильным решение судьи Кирилла Левникова об удалении нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака».

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