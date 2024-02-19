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А их-то за шо?... или никакого СССР 2.0 больше не будет... и не мечтайте

А их-то за шо?... или никакого СССР 2.0 больше не будет... и не мечтайте

А их-то за шо?. или никакого СССР 2.0 больше не будет. и не мечтайте Что такое украинство? Кажется, за 10 лет об этом написано немало, но всегда есть, чего добавить.

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Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Пусть пишут свои брехалки про подписки на украинские каналы маразматику Байдену и Боррелю !! Потому как украинцы це европейцы , у нас делать им нечего !!!! Пинками выгонять будем !!! хоть за шо , хошь ни за шо !!!!
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8 час.
Людмила Свириденко
👍👍👍👍
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8 час.
Людмила Голованова
Тек украинцы, кто разделяет РОССИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ(!) ДАВНО в России! А те кто сейчас там... Это приспосабленцы русофобы! ПУСТЬ сидят уроды у себя! Еще ж не вмэпла Украина!
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6 час.

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