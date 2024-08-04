Для демографии семьи надо обеспечить жильем без долговой нагрузки — ЦМАКП

Родителей с детьми следует обеспечить качественным жильем без роста долговой нагрузки для улучшения демографии, советуют эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в июльском докладе «Демографическая политика: карта разрыва между политикой и процессами», 4 августа сообщает «Известия».