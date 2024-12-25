Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 844 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Елкин
    За чей счет банкет? За чей счет банкет? За чей надо, за тех и счет! За счет граждан России!В Госдуме объясни...
  • Сергей Трофимов
    они возвращаются для того что бы убивать русских и устраивать тер акты что сейчас делают и укропы граждане России и у...Зачем и почему ук...
  • Леонид Руси
    Противная рожа лица у этого пузана...Депутатский сканд...

И всё-таки не понимаю

И всё-таки не понимаю

Виктор Анисимов И всё таки я не понимаю, зачем наше правительство невзирая на растущее недовольство нашего народа пошло на поставки бесплатной электроэнергии Абхазии? У нас в России что, нет других проблем как обеспечивать наглых абхазов бесплатным электричеством? Проблем больше чем дохрена, и решать их надо незамедлительно, это и неконтролируемый рост цен на основные продукты питания, это и нищенские пенсии наших пенсионеров, это и огромный рост тарифов на услуги ЖКХ, и также необоснованный рост тарифов на электроэнергию в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх