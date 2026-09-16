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В Беларуси освободили 25 политзаключённых

В Беларуси освободили 25 политзаключённых

Спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул по итогам переговоров в Минске с президентом республики Александром Лукашенко объявил о взаимных шагах двух стран.

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