«Раньше мы стонали от секса»: Нагиев оценил свой статус главного сигма-боя

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев заявил RTVI, что не знает, как относиться к тому, что россияне назвали его главным сигма-боем России, но в любом случае благодарен «за высокую оценку его мест общего пользования».
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