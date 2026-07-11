Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Система «Безопасный город» нашла в Новосибирске 158 пропавших за полугодие

Система «Безопасный город» нашла в Новосибирске 158 пропавших за полугодие

Одиннадцатого июля в региональном управлении МВД по Новосибирской области сообщили, что аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» позволил разыскать 158 человек, числившихся без вести пропавшими, с начала 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии