Система «Безопасный город» нашла в Новосибирске 158 пропавших за полугодие

Одиннадцатого июля в региональном управлении МВД по Новосибирской области сообщили, что аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» позволил разыскать 158 человек, числившихся без вести пропавшими, с начала 2026 года.
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