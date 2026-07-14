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Царьград

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Бразильский пилот Александр Фрота достиг Магадана на одномоторнике

Бразильский пилот Александр Фрота достиг Магадана на одномоторнике

Бразильский пилот Александр Фрота совершает кругосветное путешествие на одномоторном самолёте. Он стартовал из Форталезы 120 дней назад, достиг Магадана и направляется в Анадырь, чтобы продолжить путь до Аляски и вернуться в Бразилию.

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