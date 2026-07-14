Бразильский пилот Александр Фрота достиг Магадана на одномоторнике

Бразильский пилот Александр Фрота совершает кругосветное путешествие на одномоторном самолёте. Он стартовал из Форталезы 120 дней назад, достиг Магадана и направляется в Анадырь, чтобы продолжить путь до Аляски и вернуться в Бразилию.