Бразильский пилот Александр Фрота достиг Магадана на одномоторнике

Бразильский пилот Александр Фрота совершает кругосветное путешествие на одномоторном самолёте. Он стартовал из Форталезы 120 дней назад, достиг Магадана и направляется в Анадырь, чтобы продолжить путь до Аляски и вернуться в Бразилию.
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