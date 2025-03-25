Вы заставляете их чихать: может ли у кошек и собак развиться аллергия на человека

Аллергия на животных встречается довольно часто. Причем иногда реакция на кошек или собак может совершенно внезапно появиться даже у человека, который до этого много лет спокойно жил с домашними питомцами в одном доме и не испытывал никакого дискомфорта.
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