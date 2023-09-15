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Владимир Путин рассказал, что поможет существенно расширить программу газификации Бурятии

Владимир Путин рассказал, что поможет существенно расширить программу газификации Бурятии

Глава Бурятии Алексей Цыденов и заместитель Председателя Правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов подписали на полях Восточного экономического форума 12 сентября план-график ("дорожную карту") газификации республики до 2032 года.

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