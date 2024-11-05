КНДР запустила баллистическую ракету

КНДР осуществила запуск баллистической ракеты, сообщает ТАСС со ссылкой на береговую охрану Японии. По данным японских властей, ракета находилась в полете около 20 минут, после чего, по предположениям, она упала.
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