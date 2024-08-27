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СВИБЛОВО

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  • Eduard
    Это патриотизм,это настоящие россияне!Сообщество неравн...
  • Сергей Долгополов
    Давайте ещё к чему нибудь призовем ,пока эти не нормальные на самокатах убивают нас,ладно когда они сами калечатся,но...Самокатчики столк...
  • Сергей О
    Блин что делают 28000 пленных что сети не могут плестиВ Свиблове открыл...

Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Можно перечислить призовые балл На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что в столице продолжается сбор средств в поддержку бойцов, находящихся в зоне спецоперации, и гуманитарной помощи для мирных жителей новых и приграничных территорий.

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