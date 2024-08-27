Москвичи перечислили «Народному фронту. Все для победы!» 14 млн руб. на сайте «Миллион призов»

Можно перечислить призовые балл На официальном сайте мэра Москвы сообщается, что в столице продолжается сбор средств в поддержку бойцов, находящихся в зоне спецоперации, и гуманитарной помощи для мирных жителей новых и приграничных территорий.
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