iPhone Air подешевел в России

На российском рынке снова подешевел iPhone Air. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru. Как выяснили авторы портала, маркетплейсы в России начали продавать новый смартфон Apple в конце июля за 70-74 тысячи рублей.
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