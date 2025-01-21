Выпуск внедорожников BAIC BJ60 начался в России

На калининградском заводе «Автотор» начался выпуск автомобилей BAIC BJ60. Это шестая модель марки и второй внедорожник бренда на конвейере предприятия, говорится в сообщении компании, которое поступило «Известиям» 21 января.
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