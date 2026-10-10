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Наноточки из угля помогли создать тонкую изоляцию для новых транзисторов

Наноточки из угля помогли создать тонкую изоляцию для новых транзисторов

Исследователи Университета Иллинойса в Урбана-Шампейне и Национальной лаборатории энергетических технологий США нашли применение углю в создании двумерной электроники.

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