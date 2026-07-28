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ГТРК Татарстан

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В Казани временно скорректируют маршруты трех автобусных маршрутов

В Казани временно скорректируют маршруты трех автобусных маршрутов

В Казани с 31 июля по 2 августа временно изменится схема движения автобусов №22, 28 и 89. Ограничения связаны с прокладкой водопроводно-канализационной сети на улице Большой Красной, сообщили в пресс-центре мэрии города.

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