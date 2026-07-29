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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Окружение Леброна Джеймса считало, что «Лейкерс» давно решили расстаться с форвардом

Окружение Леброна Джеймса было убеждено, что «Лейкерс» не собирались сохранять форварда в составе на сезон-2026/27.

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