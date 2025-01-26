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Когда закончится СВО, и в чём главная проблема России? Живов объяснил спокойно и чётко

Когда закончится СВО, и в чём главная проблема России? Живов объяснил спокойно и чётко

Когда закончится СВО, и в чём главная проблема России? Алексей Живов объяснил спокойно и чётко: если мы уважаем свою верховную власть, то надо просто принять для себя смиренно, что в какой-то момент конфликт закончится, и решение будет за президентом.

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