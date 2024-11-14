В России разработают правила поведения туристов на горнолыжных курортах. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе церемонии награждения III ежегодной национальной премии «Горы России».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии