Взлетели цены на один из важных продуктов: главное за сутки в Сибири

В Новосибирске взлетели цены на творог, банду сутенеров, державших в страхе Красноярский край, задержали, подростка преследовал пьяный вахтовик из Омска, глава Хакасии может пойти на выборы в Госдуму, по Сибири прошел ураган.
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