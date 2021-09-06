Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...
  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...
  • Иван Захава
    Ни ху...я не понял, но очень интересно! Перечитай свой собственный текст и попытайся что-то в нем понять!Жизнь миллионов п...

Курсанты первого курса Тихоокеанского высшего военно-морского училища приняли присягу на верность Родине

Курсанты первого курса Тихоокеанского высшего военно-морского училища приняли присягу на верность Родине

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова (ТОВВМУ) состоялась торжественная церемония приведения курсантов первого курса к Военной присяге.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх