Курсанты первого курса Тихоокеанского высшего военно-морского училища приняли присягу на верность Родине

В Тихоокеанском высшем военно-морском училище имени С.О. Макарова (ТОВВМУ) состоялась торжественная церемония приведения курсантов первого курса к Военной присяге.
Популярные статьи
- Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов
- В Узбекистане на горном полигоне Фориш состоялся предпоследний этап конкурса «Полевая кухня» АрМИ-2021
- Около одного килограмма амфетамина изъяли правоохранители в подмосковном Солнечногорске
Свежие комментарии