Кадыров предложил «звёздам» – участникам «голой вечеринки Ивлеевой», смыть позор трудом в Российском университете спецназа

От главы Чечни Рамзана Кадырова поступило «очень дельное предложение» для звезд шоу-бизнеса, засветившихся на «голой вечеринке Ивлеевой» в московском клубе «Мутабор», и которые действительно не на словах, а на деле хотят реабилитировать себя в глазах общественности.