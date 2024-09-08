Театр абсурда
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Театр абсурда

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В греческом ресторане надолго запомнят русскую, которая построила их всех там по стойке смирно и объяснила что такое Россия

В греческом ресторане надолго запомнят русскую, которая построила их всех там по стойке смирно и объяснила что такое Россия

Предполагаю, что действительно запомнят они эту женщину, такое не забывается! Марина рассказала, как ещё несколько лет назад поехала в Грецию с друзьями, которые попросили её присмотреть там за сыном.

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Комментарии
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Николай Егоров
Ещё и дед Ленин глаголил - что бы бить врага , надо знать его оружие ! И не надо доводить СЛАВЯН !
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14 час.
ольга решетникова
за что? За то, что она в Греции, а я - в России?
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14 час.
Владимир Кирьянов
По моему выдуманная история. Официанту некогда слушать длинные лекции. Он работать должен.
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14 час.

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