В греческом ресторане надолго запомнят русскую, которая построила их всех там по стойке смирно и объяснила что такое Россия

Предполагаю, что действительно запомнят они эту женщину, такое не забывается! Марина рассказала, как ещё несколько лет назад поехала в Грецию с друзьями, которые попросили её присмотреть там за сыном.
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