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Победа России в Мариборе и 1-е место в группе, контракт с Карпиным продлят, Германия первой вышла на ЧМ-2022, вердикты ЭСК по Азмуну и Дивееву и другие новости утра

Победа России в Мариборе и 1-е место в группе, контракт с Карпиным продлят, Германия первой вышла на ЧМ-2022, вердикты ЭСК по Азмуну и Дивееву и другие новости утра

Доброе утро! Это то самое утро, которого у вас не случилось в 2009 году, но случилось именно сегодня – и, должно быть, оно того стоило.

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Лена Мисько
⚡️Контракт с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным будет продлен в связи с гарантированным вторым местом в группе отборочного турнира чемпионата мира, сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
Лена Мисько
всё по делу... результаты говорят за него
Лена Мисько
Гол Джика, наверняка, в номинацию тура попадёт
Лена Мисько
у англичан разница мячей 23-2, у немцев 23-3, Голландцы 29-6, датчане 26-0!!! Если б Валера с самого начала был, у нас бы тоже 20-1 была! ;))
Лена Мисько
Карпин то круче Гуса нашего Хиддинка... Тот облажался в Мариборе в самом важном за 2 года матче, а Валера нет, да ещё и с армией травмированных * Интересно, дай Валере тот состав, что был у Хиддинка, как бы он играл?
Ruslan Zakirov
Был бы тот же результат. Дурость Кержакова, Жиркова и Акинфеева ни один тренер нетспособен нивелировать.
Лена Мисько
Валера бы выбил... Смолов и Кузяев соврать не дадут ))
Лена Мисько
очень хочется посмотреть как сборная сыграла бы на большом турнире после сборов с Карпиным.... сейчас ведь, вообще, никакой подготовки по сути, с листа играют
Лена Мисько
Бакаев, кстати, прибавляет... а в сборной на родной позиции еще лучше сыграл, и сил хватило на 2 игры в постоянное высоком темпе играть сдержано за него радуюсь... очень )
Ruslan Zakirov
Забавная фориулировка по оценки действий Азмуна: признали, что игрок умышленно старается нанести травму сопернику, но наказание оставляют будто он мяч рукой с линии своих ворот вынес. У Дюкова даже попытки сделать вид в честности решений судейства, КДК/ЭСК нет.
Лена Мисько
Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [11.10.21 23:55] * Приятно, когда твой прогноз удался: Даниил Фомин провел шикарный матч против Словении, а я еще до сбора говорил, что это идеальный игрок для Карпина. Можно сравнить с Романом Еременко. Да только у Фомина потенциал выше, мне кажется. https://www.sportsdaily.ru/articles/karpin-dolzhen-ispravit-sentyabrskuyu-oshibku-fomin-idealnyy-igrok-dlya-sbornoy-rossii
Лена Мисько
Диаш забыл удалить словенца, отменил пенальти на Смолова и не засчитал гол хозяев. Обзор судейства матча Словения - Россия. @aloref tele-sport.ru (https://tele-sport.ru/football/teamrussia/sloveniya-rossiya-portugalskii-sudya-ne-udalil-sutormina-i-lovricha-i-otmenil-gol-khozyayev) Словения — Россия: португальский судья не удалил Сутормина и Ловрича и отменил гол хозяев. TeleSport – бесплатные
Лена Мисько
соглашусь - Ловрича нужно было удалять ... там вторая ЖК за прыжок двумя ногами
кузнецов владимир
Папа Карпин сумел выстрогать из кривых поленьев вполне годных буратин. Это ли не чудо, особенно в сравнении с матчем против Словакии.
Лена Мисько
тоже посмотрел этот фильм?)))
кузнецов владимир
Только трейлер
Лена Мисько
Пожалуй мой самый эмоциональный просмотр матча со времен ЧМ-18: https://youtu.be/GNQUmcG8Wz8
Лена Мисько
«Валера! Валееера! ...» После победы над Словенией в раздевалке нашей сборной по футболу было весело ;))
Лена Мисько
🔥 Дивеев: в раздевалке включили песню "Валера, Валера". Тренер пел вместе с нами
Лена Мисько
если выйдем на ЧМ, вся страна включит, наверное ;)
Лена Мисько
прям жду матч с хорватами хорваты сильно не те, что были в 2018...сильно....повозить то нас повозят, но это им результат не гарантирует, да и у нас из лазарета народ подтянется... хорошо бы Черышев к ноябрю набрал форму, он может решать один, когда на пике
кузнецов владимир
Самое главное чтобы потом не случилось как с КосмоСтасом
Лена Мисько
да всё будет как всегда :)... по кругу - верим - сплотил ребят - игра стала современнее - немного не повезло - упустил нити управления командой - позор, вон из страны * а то ты не знаешь....
Лена Мисько
⚽️🎥Очередной выпуск совместного проекта «СЭ» и «Спартака» посвящен Никите Павловичу Симоняну, которому сегодня исполняется 95 лет. https://youtu.be/T1IaXmA7oZI
Лена Мисько
Суть игры, [12.10.21 13:09] По итогам вчерашнего матча, думаю, почти у всех нас было опьяняющее чувство радости. Но после такого эмоционального опьянения важно то, какие мысли остаются наутро. И главная из них в моей голове - Карпина нужно оставлять любой ценой и при любых раскладах. Да, его контракт автоматически продлился на возможные стыки, но даже если мы в эти стыки попадем и не пройдем их, даже если болезненно проиграем в Загребе и продолжим серию балканских позоров, изгнание Карпина все равно будет преступлением. Ведь впервые за долгое время (я бы сказал даже за период, охватывающий дохиддинковскую эпоху) у сборной есть тренер, который действует настолько поступательно. Это можно видеть в каждом матче: в том, как формируется костяк состава, в том как точечно и верно Валерий Георгиевич исправляет собственные ошибки и подчеркивает беспристрастность по отношению к игрокам. К примеру, в сравнении с игрой в Казани он поменял Терехова на Кудряшова, что больше всего напрашивалось, заменил Ерохина на более тонко мыслящего Фомина и не побоялся посадить на скамейку всеобщего любимца Захаряна ради критикуемого сейчас Миранчука. И все оправдалось! И даже смена капитана в каждом матче уже не выглядит эпатажем, а понимается как важный мотивационный ход, показывающий, что все футболисты равно ответственны и в то же время среди них нет незаменимых. И сама игра меняется. Помимо той легкости, о которой я говорил после матча со Словакией, есть и объективные детали. Наши игроки стали выполнять больше беговой работы, быстрее перестраиваться, изобретательнее играть в пас и принимать нестандартные решения. А ведь это в большинстве своем все те же футболисты, которые были и в составе Черчесова. Резко добавить в скорости и научиться играть пятками они не могли. А значит, они все это умели и раньше, просто один тренер загонял их в суровые рамки превозмогательного футбола, а другой позволяет на поле творить. И на мой взгляд, именно это самое главное. Всё может сложиться по-разному, и результат одного, пусть даже очень важного матча, не отразит всей картины. Картину Карпин рисует прекрасную, на нее наконец-то приятно смотреть, а не только судорожно отсчитывать очки соперников и оставшееся время до финального свистка. Я в Валеру уже не верю, я в нем уверен, уверен как в тренере, который наконец-то делает футбол нашей сборной действительно футболом.
Лена Мисько
Пауза на игры сборных подходит к концу – сегодня пройдут заключительные матчи отбора в Европе в октябре 😉 Лови расписание всех игр 🔥
Лена Мисько
🗣 Роберт Левандовски не сомневается в своих шансах на получение ЗМ: «Все видели, чего я добился и что продолжаю делать. Мои достижения говорят сами за себя, то, чего я добился за два года, — великие достижения не только для меня, но и для любого игрока в истории. Я доказал, что, несмотря на трудное начало карьеры, можно стать очень успешным, быть на вершине».
Лена Мисько
❗️РФС выступил с заявление по инциденту (https://t.me/pressbox/7421) с российскими болельщиками после матча в Мариборе. «РФС осведомлен об инциденте, который произошел с одним из болельщиков после окончания матча за пределами стадиона. В результате потасовки одному из пострадавших, гражданину России, потребовалась медицинская помощь, которая была своевременно оказана в одной из местных клиник. РФС находится в контакте с посольством Российской Федерации в Словении, уже запросившему в правоохранительных органах дополнительную информацию. По имеющимся данным, травмы пострадавшего носили легкий характер, обращений в посольство от него не поступало», — сообщили в службе коммуникаций РФС. @pressbox
Лена Мисько
❗️РФС подал новый иск к «Телеспорту». Это продолжение войны, которую союз ведет с конторой Петра Макаренко. Эксклюзив @pressbox
Лена Мисько
Состав молодёжной сборной России на матч против Литвы в отборочном турнире Евро-2023.
Лена Мисько
Литвинов и Умяров, кстати КАПИТАН! - в старте молодежной сборной России на матч против Литвы.
Лена Мисько
Михаил Игнатов в запасе, оно и понятно. Одна тренировка с Игнатовым позволила команде Карпина одержать две победы в отборе на ЧМ. Представьте, что будет на молодежном уровне?
Лена Мисько
на 65 минуте Тюкавин откыл счет на 67 минуте Литва - автого на 71 минуте Тюкавин оформил дубль пока выигрываем 3:0
Лена Мисько
твою ж дивизию ((( *** Капитан молодёжной сборной России Наиль Уияров получил травму голеностопа в игре против сборной Литвы. Источник: fanat1k.ru
Лена Мисько
Хорошо хоть Зобнин в общей группе...
Лена Мисько
Судя по всему, дерби с Динамо Умяров пропускает :(( Здоровья Наилю, в последних матчах он смотрелся здорово.
Лена Мисько
Игнатов желтую получил.... матереет.
Лена Мисько
всё... молодежку с победой!
Лена Мисько
🔜 Следующие соперники российской молодёжки по квалификации – Словакия (12 ноября) и Испания (16 ноября). Матчи пройдут на «Арене Химки».
Лена Мисько
Мы по-прежнему вторые в группе – уступаем только испанцам
Лена Мисько
«Локомотив» сообщил, что представит стратегию спортивного развития клуба 19 октября. В пресс-конференции примут участие председатель совета директоров Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник. @pressbox
Лена Мисько
Большое и свежее интервью Станислава Крицюка — о детстве, переезде в Португалию и переходе в «Зенит». https://youtu.be/5-bvy2fr2oc Вратарь сине-бело-голубых — о родном Тольятти, переезде в Европу и новом вызове в карьере.
Лена Мисько
Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал результаты россиянки Ольги Зайцевой, показанные на Олимпиаде-2014 в Сочи. Об этом свидетельствуют финишные протоколы IBU, обновленные 29 сентября, где указано, что результаты аннулированы в рамках решения Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее Зайцева была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. В Сочи биатлонистка завоевала серебро в эстафете, заняла 28-е место в спринте, 11-е в гонке преследования, 15-е в индивидуальной гонке и 23-е в масс-старте. Источник — IBU
Лена Мисько
Кукуляк - чёрное пятно в мутной лужице российского футбола. Разбираем эффект Шапокляк: https://www.sovsport.ru/football/articles/2:1004880 Советский спорт Кукуляк в роли Шапокляк Хватит играть в «ку-ку, я в домике», считает главный редактор «Советского спорта». Надо наводить порядок в судейской.
Лена Мисько
ЗашкVAR…
Лена Мисько
Спорт и сплетни, здесь всегда про спорт. И сплетни - только проверенные и верифицированные.[12.10.21 19:22] **** Согласования идут непросто и, видимо, ещё продолжаются. Только что стало известно, что тренерский штаб хоккейной сборной объявят не сегодня, а только 18 октября. Драка основательная! С 13 часов шёл срач сегодня, но ничего не решили.
Лена Мисько
В Питере есть НЕ наркоманы вообще? *** [Переслано из РБ Спорт] В Госдуме готовы объявить день выходного дня во всей стране, если Карпин выиграет ЧМ-2022 Депутат Виталий Милонов (https://bookmaker-ratings.ru/news/v-gosdume-gotovy-ob-yavit-den-vy-hodnogo-dnya-vo-vsej-strane-esli-karpin-vy-igraet-chm-2022/), который стал заместителем председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, в беседе с корреспондентом «РБ Спорт (https://bookmaker-ratings.ru/news/categories/sportnews/)» заявил, что готов объявить день выходного дня во всей стране, если Карпин выиграет ЧМ-2022 в Катаре. «Если мы выиграем ЧМ-2022 в Катаре — вся страна будет гулять, это дикое событие для нас. Я готов объявить день выходного дня во всей стране, если подопечные Карпина выиграют мундиаль. Обязательно возьмусь за этот проект! Мне, кстати, больше Карпин нравится, нежели Черчесов. Валерий Георгиевич поставил игру и мы наконец-то добиваемся успеха. Контракт с Карпиным нужно продлевать, даже если мы не попадем в Катар»,— сказал Милонов. 11 октября прошел матч 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022, где сборная Словении принимала Россию в Мариборе. Окончательный счет встречи – 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина. @rbsportrb
Лена Мисько
Странный ажиотаж.... Никто никуда ещё не попал, проиграть Хорватам - это как нечего делать, а про стыки и говорить не приходится а этот уже выходной день выбирает... чудак
кузнецов владимир
понесло. еще никто никуда не вышел, но крышу уже начинает уносить. для начала хорошо бы Кипр обыграть
Лена Мисько
Милонов, по-моему, вообще не от мира сего ((
Лена Мисько
⚡️ У сборных будет 1 неделя на подготовку к ЧМ-2022 в Катаре: клубы отпустят игроков в национальные команды 14 ноября, турнир стартует 21-го — внутренние документы УЕФА
Лена Мисько
Венгры на Уэмбли сегодня выступают по красоте... Их команда не встала на колено перед стартовым свистком (что уже давно не является неожиданностью), а фанаты зарамсили с полицией и даже погнали её с гостевого сектора. Матч в Лондоне только начался, может будет ещё что-нибудь интересное.
Лена Мисько
Венгрия открыла счет в матче, с пенальти 24′ Шаллаи
Лена Мисько
Вот так же как венгры с англичанами, Карпин сыграет с хорватами. Ему не привыкать
Лена Мисько
37′ Стоунз сравнял, и венгры даже ничью не удержат (
Лена Мисько
КриРо! Забил ТРИ пенальти за 12 минут 😱😱😱😱😱 8' – гол 12’ – гол, но отменили и попросили перебить 13’ – гол Бедный Люксембург 😰

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