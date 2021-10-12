Победа России в Мариборе и 1-е место в группе, контракт с Карпиным продлят, Германия первой вышла на ЧМ-2022, вердикты ЭСК по Азмуну и Дивееву и другие новости утра

Доброе утро! Это то самое утро, которого у вас не случилось в 2009 году, но случилось именно сегодня – и, должно быть, оно того стоило.
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