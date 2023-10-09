Работа над Camelot Unchained продолжается — разработчики улучшили интерфейс и произ...

Работа над Camelot Unchained продолжается — разработчики улучшили интерфейс и производительность игрыВ своем очередном информационном письме команда Camelot Unchained рассказала о ходе разработки игры, которая включает в себя некоторые изменения пользовательского интерфейса, улучшение производительности, а для тех, кто совсем запутался, предлагается очень подробное объяснение системы навигацииЧитать дальше → читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.