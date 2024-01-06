Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 789 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Мишкин
    Все 10 лет.Пылает почти вся ...
  • лина каюмова (Хорошая)
    Да перестаньте писать ерунду : есть кем заменить и есть чем воевать, вся Европа снабжает Украину,и наемники со всех с...Риттер: Россия пр...
  • Часовщик
    Этих чертей,на святые праздники,начинает корежить.Пылает почти вся ...

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей украинской территории объявили воздушную тревогу. Об этом информирует РИА Новости. «Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщили власти», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх