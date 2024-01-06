На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей украинской территории объявили воздушную тревогу. Об этом информирует РИА Новости. «Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщили власти», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале российского агентства.
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