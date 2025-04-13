Брухунова заговорила о болезни Петросяна — проблемы с дыханием и температура

Ранее сообщалось, что юмористу диагностировали ковид. Татьяна Брухунова и Евгений Петросян Социальные сетиНакануне в Сети появилась информация о том, что Евгению Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей.
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