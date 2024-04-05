Россия и другие страны отмечают ряд интересных праздников 6 апреля 2024 года Ирина ЛысенкоВ ближайшую субботу, 6 апреля 2024 года, отмечается важный праздник, который стоит изучить более подробно, так как этот весенний день обещает быть насыщенным самыми разнообразными событиями.
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