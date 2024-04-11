Насколько дороже ценового потолка продается российская нефть

На Западе уже и не надеются на успешный контроль над поставками сырой нефти из России. Ценовой потолок недостижим, он постоянно нарушается, а все, чего добиваются санкциями США, – лишь невыгодного им самим ограничения поставок.
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