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Тренер «Оренбурга» о цели на сезон: «Чтобы мы были около 8-9-го места»

Главный тренер «Оренбург» подвел итоги матча Мир РПЛ с «Крыльями Советов» (2:4). «Моя цель, я бы хотел, чтобы мы были в середине таблицы, около 8-9-го места, это моя мечта.

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