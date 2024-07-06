В центре Омска сносят хозкорпус педуниверситета: ректор вуза рассказала, что там будет. Здание находилось в аварийном состоянии.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В центре Омска сносят хозкорпус педуниверситета: ректор вуза рассказала, что там будет. Здание находилось в аварийном состоянии.