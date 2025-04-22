В Астрахани гендиректора транспортной фирмы ждет суд за сокрытие от налогов почти 4 млн рублей

Следственным отделом по Трусовскому району Астрахани СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора коммерческой организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
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